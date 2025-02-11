📈 При доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%: пример

Посетитель форума Клерка при заполнении декларации 3-НДФЛ на получение инвестиционного вычета обнаружил, что налог к возврату составил не 52 тыс., а 60 тыс. рублей.
Обсуждение идет в теме «3-НДФЛ Ошибка в расчётах или в заполнении?».
Инвестор подумал, что в расчеты закралась ошибка. Но никакой ошибки нет, все посчитано правило, успокаивают участники обсуждения.
Расчет
Доход налогоплательщика за 2024 год – 5 500 000 руб.
Налоговый агент удержал с него НДФЛ 725 000 руб. (650 000 + 500 000 х 15%).
Облагаемый доход с учетом вычета составил 5 100 000 (5 500 000 – 400 000).
НДФЛ к уплате за 2024 год составил 665 000 руб. (650 000 + 100 000 х15%)
НДФЛ к возврату: 725 000 – 665 000 = 60 000 руб. Это соответствует 15% от суммы вычета (400 000 х 15%).
Аналогичный пример для соцвычета за 2023 год при высоких доходах смотрите тут.
Напомним, что с 2025 года ставки НДФЛ выросли до 22%. Таким образом, при покупке квартиры максимально можно будет вернуть до 1,1 млн рублей: (вычет на покупку 2 млн + вычет по ипотечным процентам 3 млн) х 22%. Об этом мы рассказывали тут.
Начать дискуссию