📈 При доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%: пример

При размещении денег на ИИС типа А за 2024 год можно получить инвестиционный вычет в размере 400 тыс. рублей. Но это не значит, что вернуть можно только 52 тыс. рублей (400 000 х 13%).

Посетитель форума Клерка при заполнении декларации 3-НДФЛ на получение инвестиционного вычета обнаружил, что налог к возврату составил не 52 тыс., а 60 тыс. рублей.

Обсуждение идет в теме «3-НДФЛ Ошибка в расчётах или в заполнении?».

Инвестор подумал, что в расчеты закралась ошибка. Но никакой ошибки нет, все посчитано правило, успокаивают участники обсуждения.

Расчет Доход налогоплательщика за 2024 год – 5 500 000 руб. Налоговый агент удержал с него НДФЛ 725 000 руб. (650 000 + 500 000 х 15%). Облагаемый доход с учетом вычета составил 5 100 000 (5 500 000 – 400 000). НДФЛ к уплате за 2024 год составил 665 000 руб. (650 000 + 100 000 х15%) НДФЛ к возврату: 725 000 – 665 000 = 60 000 руб. Это соответствует 15% от суммы вычета (400 000 х 15%).

Аналогичный пример для соцвычета за 2023 год при высоких доходах смотрите тут.

Напомним, что с 2025 года ставки НДФЛ выросли до 22%. Таким образом, при покупке квартиры максимально можно будет вернуть до 1,1 млн рублей: (вычет на покупку 2 млн + вычет по ипотечным процентам 3 млн) х 22%. Об этом мы рассказывали тут.