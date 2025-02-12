Общепит с обособками для НДС-льготы ориентируется на данные РСВ

Для льготы по НДС в общепите зарплата сотрудников должна быть не ниже среднеотраслевой в регионе. Для компаний с обособками важно, куда они сдают РСВ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-07-07/585.

Сравнение зарплаты в компании по данным РСВ идет с данными Росстата по коду ОКВЭД 56. Как считать среднюю зарплату в общепите для льготы по НДС, мы ранее разбирали тут.

Организации сдают РСВ по месту учета обособок, которым открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты в пользу физлиц.

Если у обособки нет своего счета в банке и все начисления и выплаты сотрудникам идут через «голову», то РСВ сдают одну – по месту головной организации.

В таком случае и сравнение зарплаты из РСВ идет по тому региону, куда сдают РСВ.

Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.