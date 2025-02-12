Трудовые отношения

Некоторых работников запретят переводить без их согласия

Если работодатель хочет перевести на другую работу многодетных сотрудников, одиноких матерей, работников старше 70 лет или инвалидов, то ему придется получить от них письменное согласие.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели не смогут перевести с одного места работы на другое инвалидов, матерей-одиночек и представителей других уязвимых категорий населения. Изменения внесут в ст. 72.1 ТК.

Если законопроект примут, то работодатель будет обязан сообщить сотруднику о переводе не позднее чем за семь рабочих дней до издания локального акта. Кроме того, нужно получить письменное согласие работника на такое перемещение. Это будет распространяться на сотрудников с тремя и более детьми, инвалидов, пожилых специалистов старше 70 лет, одиноких матерей и тех, кто воспитывает детей без матери.

«Перемещение работников на другое рабочее место или в другое структурное подразделение может значительным образом ухудшить положение некоторых работников, относящимся к наиболее уязвимым слоям населения, например, при перемещении работника в рамках одной местности, под которой понимаются пределы одного населенного пункта», — сказано в пояснительной записке.

Также таких сотрудников будет нельзя перевести без согласия на постоянную работу к другому работодателю.

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