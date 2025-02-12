Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам

Кредитные организации ожидают, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку, поэтому начали снижать доходность по вкладам.

Перед заседанием Центробанка по ключевой ставке 14 крупнейших банков решили сократить процентные ставки по вкладам и депозитам.

В среднем предлагаемая доходность вкладчиков сократилась на 0,08-0,3 процентных пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги».

«По состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объему депозитов физлиц», — сказали в пресс-службе компании.

В январе 2025 году ставки по вкладам уже снизили 12 банков. В феврале условия пересмотрели по депозитам сроком на три и шесть месяцев.

Заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 14 февраля 2025 года. В последний раз совет директоров решил сохранить ставку на прежнем уровне — 21% годовых.