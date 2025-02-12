Налоговики объяснили, кто должен выдавать чек при оплате частями

BNPL-сервисы предлагают пользователям оплачивать покупки не сразу, а частями. Например, равными платежами в течение трех месяцев. Однако возникает вопрос, кто и как должен пробивать чек при оплате товаров по этой схеме на сайте интернет-магазина.
Сотрудники ФНС ответили, что BNPL-сервис выполняет функции агента, а значит, при разделении платежа он должен применять контрольно-кассовую технику (ККТ) от своего имени.
«Если выдачу товара и его доставку осуществляет непосредственно продавец, то при такой передаче уже он должен применить ККТ, зарегистрированную на его имя», — сказано в чате ФНС в Telegram специалистом ведомства.
При возврате товара будет аналогичная ситуация.
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