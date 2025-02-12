Искусственный интеллект будет выявлять картельные сговоры

Чтобы обеспечить конкурентные условия для всех участников государственных и муниципальных торгов, нейросеть начнет анализировать сведения о всех торгах.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, по которому будет создана система по защите конкуренции на базе искусственного интеллекта.

Нейросети будут выявлять и пресекать ограничивающие конкуренцию соглашения. Прежде всего это затронет сферу государственного и муниципального заказа.

«Согласно практике антимонопольного органа по итогам проведения государственных и муниципальных закупок, характеризующихся отказом участников от конкуренции между собой в результате реализации картельных соглашений, заключаются контракты по начальной стоимости либо с минимальным снижением. При этом данные статистики по аналогичным закупкам свидетельствуют о том, что контракты при наличии конкурентной борьбы между участниками торгов заключаются со значительным снижением цены», — сказано в пояснительной записке.

Автоматизированный процесс позволит ежедневно сканировать информацию о всех торгах, применять риск-ориентированного подход к анализу договоров, а также обеспечит экономию бюджетных средств, «исчисляемую в миллиардах рублей». Этого авторы проекта хотят добиться за счет декартелизации закупок.