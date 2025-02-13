Может ли ИП, который перешел с УСН на ОСНО, принять к вычету НДС

Предприниматель с 1 января 2025 года перешел с УСН на ОСНО. Ему будут доступны вычеты НДС по товарам, которые он купил до этой даты.

Минфин выпустил письмо от 09.01.2025 № 03-07-11/198, в котором разъяснил, может ли предприниматель принимать к вычету НДС, если он перешел с УСН на ОСНО с 1 января 2025 года.

Компании и ИП, которые применяли до 1 января УСН с объектом «доходы минус расходы», могут принять к вычету суммы НДС по купленным товарам, если их не отнесли к расходам, которые вычитают из налоговой базы по УСН.

«Если с 1 января 2025 года индивидуальный предприниматель перешел на ОСН с УСН, при применении которой объектом налогообложения были доходы, уменьшенные на величину расходов, то такой индивидуальный предприниматель имеет право принять к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК», — сказано в письме Минфина.

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