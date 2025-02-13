😶 Новый закон о русском языке может сократить рекламные возможности бизнеса

Законопроект предлагает ограничить использование иностранных слов (англицизмов и т. п.) в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, названиях жилых комплексов, поселков (кварталов, микрорайонов).

11 февраля Госдума приняла в первом чтении внесенный депутатами законопроект о защите русского языка. Этот документ касается использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка РФ. Он также вводит обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях (кроме фирменного наименования в их составе), а также при размещении не рекламной информации для публичного ознакомления потребителей.

Про этот законопроект мы писали здесь.

Специально для Клерка комментирует Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR»:

«Законопроект принят в первом чтении, и до момента вступления в силу он может быть изменен, появятся уточнения. Поэтому сейчас сложно предсказывать, на что именно он повлияет и насколько сложно будет компаниям подстроиться под новые правила.

Существует опасение, что вступление такого закона в силу сократит рекламные возможности бизнеса, так как использование в рекламе иностранных слов, в том числе ставших привычными, попадет под запрет. Однако сейчас тоже существуют подобные ограничения, к которым бизнес успешно адаптировался.

Например, ограничения на использование иностранных слов уже есть в законе о рекламе: не допускается использование слов и выражений, которые могут искажать смысл информации. Есть прецеденты, когда ФАС признавала рекламу ненадлежащей из-за употребления слов, которых нет в нормативном русском языке. В законе о защите прав потребителей есть требование размещать информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Тем не менее, риск сокращения рекламных возможностей все же существует, если трактовка допустимых и недопустимых слов будет более широкой. После создания нормативной словарной базы бизнесу потребуется поменять рекламные материалы на креативы с русскими словами.

Опасность в том, что многие англицизмы, которые нормативно не входят в русский язык, прочно вошли в жизнь людей, например, “кешбек”, “маркетплейс”, “селлер” и т. д. Для многих таких слов нет русского аналога, который может одним словом передать смысл. Это может усложнить рекламную коммуникацию брендов с аудиторией и, в конечном итоге, зависит от того, какие общеупотребимые слова войдут в словари.

Есть опасения относительно брендинга, где широко используются англицизмы. В законопроекте речь идет об использовании иностранных слов в коммерческих обозначениях, но не затрагивает зарегистрированные торговые знаки. Коммерческое обозначение на иностранном языке для многих брендов является элементом идентификации и узнаваемости, поэтому если в конечном итоге запрет будет распространяться на такие обозначения, компаниям придется менять вывески, информационные сообщения и т. д. Бизнес опасается, что это повлияет на узнаваемость, потребует дополнительных больших расходов на ребрендинг».

Яна Воронина добавила, что даже в текущей редакции законопроекта не идет речь о том, что вывески на иностранных языках полностью попадают под запрет — информацию можно дублировать. К тому же, можно использовать на вывесках зарегистрированные товарные знаки.

Если компания опасается, что законопроект после его принятия приведет к необходимости масштабного ребрендинга, можно заранее зарегистрировать торговый знак.

Разграничение на практике — где можно и нельзя использовать англицизмы, какие слова попадают под действие закона — зависит от нормативного словарного фонда, который будет составляться лингвистами и правоприменительной практикой. Сейчас об этом судить сложно.

Эксперт подытожила: «бизнес столкнется со сложностями, так как законопроект ломает многие сложившиеся практики, а любая перемена всегда болезненна. Кроме риска повышения расходов на приведение рекламных и информационных материалов в соответствие с новыми нормами, есть и коммуникативные нюансы. Использование англицизмов стало привычным в бизнес-коммуникациях, и отказ от них потребует смены концепции».