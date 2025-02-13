📞 Работодатель не может обязать сотрудника использовать личный телефон в рабочих целях

Сотрудник интересуется, имеет ли работодатель право обязать ему принимать звонки по личному мобильному телефону и читать сообщения от коллег.
На портале Онлайнинспекция.рф специалисты Роструда сообщили, что по соглашению с работодателем сотрудник может использовать личный телефон для работы. Однако в таком случае ему нужно выплатить компенсацию за использование, износ (амортизацию) телефона, а также другие расходы, связанные с использование устройства.
«Если у работника с работодателем нет соглашения об использовании личного телефона, то обязать работника использовать личный мобильный телефон в служебных целях работодатель не вправе», — сказали в Роструде.
Работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием, в том числе и рабочим телефоном.
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