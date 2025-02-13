📞 Работодатель не может обязать сотрудника использовать личный телефон в рабочих целях

Личный телефон можно использовать по работе, но только по согласованию с сотрудником. При этому ему нужно компенсировать расходы на связь.

Сотрудник интересуется, имеет ли работодатель право обязать ему принимать звонки по личному мобильному телефону и читать сообщения от коллег.

На портале Онлайнинспекция.рф специалисты Роструда сообщили, что по соглашению с работодателем сотрудник может использовать личный телефон для работы. Однако в таком случае ему нужно выплатить компенсацию за использование, износ (амортизацию) телефона, а также другие расходы, связанные с использование устройства.

«Если у работника с работодателем нет соглашения об использовании личного телефона, то обязать работника использовать личный мобильный телефон в служебных целях работодатель не вправе», — сказали в Роструде.

Работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием, в том числе и рабочим телефоном.