Минпромторг оставит ГОСТЫ и отменит ТУ в сфере питания

ТУ и СТО закрытые документы, содержание которых доступно только производителям. Чтобы защитить права потребителей, власти будут проверять соответствие этих стандартов ГОСТам.

Если производители пищевой продукции используют собственные технические условия (ТУ), то они не должны противоречить ГОСТам. Такие поправки внесет Минпромторг в закон о стандартизации.

Министерство фактические упразднит ТУ, а ГОСТ сделает обязательным для применения. Из-за того, что государственные стандарты устарели, предприниматели не смогут производить часть продуктов, они могут исчезнуть из продажи. Об этом пишут «Известия».

Производители-пищевики будут направлять на экспертизу стандарты организации (СТО) и ТУ, по которым они готовят продукцию. Они не должны противоречить требованиям и условиям национальных стандартов. Подобное правило уже работает в алкогольной отрасли: спиртное нельзя выпустить в продажу без обязательного исполнения госстандартов.

Госдума в январе 2025 года приняла в первом чтении законопроект депутатов «Единой России» с поправками в закон о стандартизации. Согласно документу, компании должны направлять свои стандартны ка государственную экспертизу, а потом регистрировать эти документы в информационном фонде стандартов.

«Объем несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас ГОСТ — публичный документ, тогда как содержание ТУ и СТО доступно только самим производителям, это внутренние инструкции, поэтому регуляторы не могут проверить соответствие продукции этим нормам.