Минпромторг оставит ГОСТЫ и отменит ТУ в сфере питания

Если производители пищевой продукции используют собственные технические условия (ТУ), то они не должны противоречить ГОСТам. Такие поправки внесет Минпромторг в закон о стандартизации.
Министерство фактические упразднит ТУ, а ГОСТ сделает обязательным для применения. Из-за того, что государственные стандарты устарели, предприниматели не смогут производить часть продуктов, они могут исчезнуть из продажи. Об этом пишут «Известия».
Производители-пищевики будут направлять на экспертизу стандарты организации (СТО) и ТУ, по которым они готовят продукцию. Они не должны противоречить требованиям и условиям национальных стандартов. Подобное правило уже работает в алкогольной отрасли: спиртное нельзя выпустить в продажу без обязательного исполнения госстандартов.
Госдума в январе 2025 года приняла в первом чтении законопроект депутатов «Единой России» с поправками в закон о стандартизации. Согласно документу, компании должны направлять свои стандартны ка государственную экспертизу, а потом регистрировать эти документы в информационном фонде стандартов.
«Объем несоответствующей требованиям и нормам заявленными производителями продукции на рынке достигает 60-80% (более 60% - для рыбы, более 50% - для молока)», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас ГОСТ — публичный документ, тогда как содержание ТУ и СТО доступно только самим производителям, это внутренние инструкции, поэтому регуляторы не могут проверить соответствие продукции этим нормам.
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