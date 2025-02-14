Грузоперевозчики заплатят в четыре раза больше за неоплаченный проезд

В Госдуме хотят поднять штрафы с 5 до 20 тысяч рублей за неоплаченный проезд по системе «Платон».

Госдума в первом чтении приняла поправки к ст. 3.5 и 12.21.3 КоАП. Согласно изменениям, штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам вырастут с 5 до 20 тыс. рублей.

За проезд большегрузы платят по системе «Платон», которую запустили в ноябре 2015 года. Действующий тариф — 3,34 рублей за км. Средства поступают в Федеральный дорожный фонд.

В 2019 году за неоплаченное движение грузовиков массой свыше 12 тонн вынесли больше 1 млн постановлений, в 2023 году — 1,5 млн.

Недавно водители стали жаловаться на ошибочные штрафы в размере 200-300 тыс. рублей. Бортовые устройства начали некорректно определять местонахождение машины, которая могла по координатам оказаться не в России, а в Австралии. В Ространснадзоре приняли 2,1 тыс. жалоб водителей и отменили 568 постановлений. 10 постов контроля перевели в «особый режим», а 31 рамку «Платона» отключили.