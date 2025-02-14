ЦБ: годовая инфляция составила 10%

Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных: безработица на низком уровне, внутренний спрос растет, но кредитование начало сокращаться.

По оценке Центробанка, на 10 февраля 2025 года годовая инфляция составила 10%. В четвертом квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность был на уровне 12,1% после 11,3% в предыдущем квартале.

Во второй половине 2024 года инфляционное давление усилилось из-за высокого внутреннего спроса, а также осеннего ослабления рубля. При этом рост российской экономики составил 4,1%, что выше прогнозов регулятора в октябре 2024 года.

«В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности», — сказано на сайте ЦБ.

Безработица остается на исторических минимумах. Рост зарплат опережает увеличение производительности труда. Однако регулятор наблюдает, что доля предприятий с дефицитом кадров стала снижаться. Планы компаний по найму сотрудников стали сдержанными.

В декабре 2024 года и в январе 2025 розничное кредитование начало сокращаться. В том числе за счет замедления темпов роста ипотеки. Охлаждение кредитной активности охватывает все сегменты рынка.

Сегодня совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на прежних значениях — 21% годовых.