Повысят ответственность банков за уведенные мошенниками деньги

Правительству совместно с Банком России поручено до 15 июля 2025 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых похищены в результате мошеннических действий. В том числе с применением методов социальной инженерии.

Также поручено кабмину проанализировать совместно с ЦБ, ФСБ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам. Внести предложения, направленные на пресечение таких операций, ответственные должны к 15.07.2025.