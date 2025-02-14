Банки

Повысят ответственность банков за уведенные мошенниками деньги

Владимир Путин дал поручения по итогам пресс-конференции 19 декабря 2024 года.

Правительству совместно с Банком России поручено до 15 июля 2025 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых похищены в результате мошеннических действий. В том числе с применением методов социальной инженерии.

Также поручено кабмину проанализировать совместно с ЦБ, ФСБ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам. Внести предложения, направленные на пресечение таких операций, ответственные должны к 15.07.2025.

Ольга Ульянова
НДС

Восстановление НДС в 2025 г. с приобретения недвижимости и других активов при переходе с ОСНО на УСН

В статье рассматривается порядок восстановления НДС в 2025 году при решении перейти с ОСНО на УСН, особенно при наличии активов, таких как недвижимость. При этом акцентируется внимание на финансовых последствиях.

Восстановление НДС в 2025 г. с приобретения недвижимости и других активов при переходе с ОСНО на УСН
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