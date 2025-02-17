При продаже имущества продавец-физлицо сам платит свой НДФЛ

Если компания покупает имущество у физлица, платить за него НДФЛ она не может. Продавец сам декларирует доход в 3-НДФЛ и сам платит налог.

Об этом напоминает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-04-05/95504.

Декларацию 3-НДФЛ человек, продавший имущество в текущем году, должен сдать до 30 апреля следующего года.

Возможность изменения порядка уплаты НДФЛ путем внесения налоговых оговорок в договор купли-продажи НК не предусмотрена.

То есть если в договоре прописать, что НДФЛ платит покупатель как налоговый агент, то это будет неправильно. Условия договора не могут противоречить НК. Платить свой налог все равно должен сам продавец.