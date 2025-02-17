Маркетплейсы не смогут делать скидки на товары селлеров

Продавцам на маркетплейсах разрешат установить полный запрет на участие в скидках и акциях площадки. При этом рейтинг продавца не должен упасть, а его товары будут появляться в поисковой выдаче, как и раньше.

Минэкономразвития дорабатывает законопроект о платформенной занятости. В нем будут положения, которые защитят интересы продавцов маркетплейсов. В частности, селлеры смогут запретить торговым площадкам устанавливать скидки на свои товары.

Если продавец установил полный запрет на скидки в своем магазине, то маркетплейс не сможет ему присылать уведомление о намерении снизить цену. Об этом пишут «Ведомости».

Также агрегаторы не смогут блокировать личные кабинеты продавцов, которые отказались от участия в акциях. Их карточки товара не должны упасть в поисковой выдаче, а рейтинг не будет снижен.

Законопроект о платформенной экономике обсуждают с осени 2024 года. Первая версия предполагала, что оператор платформы обязан сообщить партнерам о снижении цены на товары не менее чем за 14 дней, а также получить согласие на такие скидки.