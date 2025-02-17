Справки к 6-НДФЛ заполняют по выплате, а не по начислению

При заполнении справок к форме 6-НДФЛ (бывшие 2-НДФЛ) в составе дохода за месяц отражается реально выплаченная зарплата, а не начисленная.

С 01.01.2024 в связи с изменениями в НК налоговые агенты обязаны платить НДФЛ дважды в месяц. Это повлияло на порядок заполнения формы 6-НДФЛ за 2024 год.

Кроме того, в Приложении № 1 к расчету (справках) отражается не начисленная за календарный месяц заработная плата, а та часть дохода, которая была в конкретном месяце получена сотрудником.

Пример 15.08.2024 начислен аванс за август в размере 30 000 руб., который выплачен 20.08.2024. 31.08.2024 начислена зарплата за вторую часть августа в размере 35 000 руб., которая выплачена 05.09.2024. 15.09.2024 начислен аванс за сентябрь в размере 30 000 руб., который выплачен 20.09.2024. В справке о доходах за сентябрь отражается 65 000 (35 000 зарплата за август + 30 000 аванс за сентябрь).

Обсуждение этого нюанса идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера», где один из подписчиков поинтересовался, согласно каким именно датам отражать доход в Приложении № 1 к 6-НДФЛ.

Кстати, не все работники в курсе этих правил. Некоторые сотрудники возмущаются, почему в 2-НДФЛ доход не соответствует начисленной зарплате из расчетного листка.