ФТС России пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 4,3 млрд рублей в 2024 году

Это почти в 3,5 раза больше, чем в 2023 году; в 2023 году - 1,2 млрд.

ФТС России рассказала, что в 2024 году предотвратила незаконное перемещение физическими лицами драгметаллов и ювелирных изделий на 4,3 млрд рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем в 2023 году; в 2023 году - 1,2 млрд.

Всего выявлено 584 нарушения; в 2023 году - 497.

Возбуждено 78 уголовных дел, из них по фактам контрабанды стратегически важных товаров - 67; это статья 226.1 Уголовного кодекса РФ, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей - 11; это статья 194 Уголовного кодекса РФ. На ввоз пришлось 62 уголовных дела, на вывоз - 16.

Кроме того, таможенники возбудили 506 дел об административных правонарушениях. Из них 440 - по ввозу, 66 - по вывозу.

Контрабандные драгоценности в основном перемещались пассажирами московского и санкт-петербургского авиаузлов. Чаще всего их незаконный ввоз осуществлялся из ОАЭ, Китая и Турции, а вывоз - в Китай и в Украину.

В основном граждане предпринимали попытки незаконного перемещения золота и серебра, а также изделий из драгметаллов, в числе которых часы, кольца, серьги, кулоны и браслеты известных ювелирных домов.