Минфин: перехода к уплате налогов на имущество по кадастру пока не будет

Директор Департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, отвечая на вопросы бизнеса, объяснил перспективы нового подхода в налогообложении имущества.

«Мы обсуждаем переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости не первый год. Это в том числе решило бы проблему разграничения движимого и недвижимого имущества. Но в этом вопросе много нюансов, которые еще требуют решения, поэтому в ближайшее время переход к налогообложению по кадастру не планируется.

Во-первых, эффект от перехода к налогообложению по кадастру может быть неравномерным: какие-то регионы могут выиграть от этого, а какие-то – проиграть. Второй вопрос — определение предельной ставки, устраивающей и регионы, и бизнес одновременно. Также есть момент с полноценной наполняемостью кадастра Росреестра и характеристиками объектов. Нам еще предстоит прийти к единому мнению по всем этим вопросам», — объяснил Волков.