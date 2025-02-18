❌ Увеличивать лимит дохода для самозанятых в 2,4 млн рублей не планируют

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-11-11/3677.
Напомним, ежемесячного лимита для самозанятых нет, есть только годовой.
НПД введен в порядке эксперимента со сроком до 31.12.2028, рассмотрение вопроса об увеличении лимита доходов целесообразно после подведения итогов эксперимента, отмечает Минфин.
Ведомство озвучило преимущества режима НПД:
не надо применять ККТ;
не надо регистрироваться как ИП;
не надо платить фиксированные взносы.
Но чтобы пользоваться этими преимуществами, придется смириться и с ограничения, в том числе пределом по доходам.
Кстати, в Торгово-промышленной палате предложили продлить эксперимент по НПД после 2028 года и увеличить порог с 2,4 до 3,6 млн рублей.
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