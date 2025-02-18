❌ Увеличивать лимит дохода для самозанятых в 2,4 млн рублей не планируют

Для плательщиков НПД есть лимит дохода в 2,4 млн рублей. Это 200 тыс. в месяц, что в 2 раза больше, чем средняя зарплата в России.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-11-11/3677.

Напомним, ежемесячного лимита для самозанятых нет, есть только годовой.

НПД введен в порядке эксперимента со сроком до 31.12.2028, рассмотрение вопроса об увеличении лимита доходов целесообразно после подведения итогов эксперимента, отмечает Минфин.

Ведомство озвучило преимущества режима НПД:

не надо применять ККТ;

не надо регистрироваться как ИП;

не надо платить фиксированные взносы.

Но чтобы пользоваться этими преимуществами, придется смириться и с ограничения, в том числе пределом по доходам.

Кстати, в Торгово-промышленной палате предложили продлить эксперимент по НПД после 2028 года и увеличить порог с 2,4 до 3,6 млн рублей.