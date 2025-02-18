Отчитаться о зарубежных активах нужно до 30 апреля 2025

Подмосковное налоговое управление напомнило гражданам о скором дедлайне по отчетности о зарубежных активах. Уведомление о КИК обязаны подать все контролирующие лица, соответствующие критериям:
доля участия в иностранной компании превышает 25%;
доля прямого или косвенного участия — более 10%, если совокупная доля семьи (с супругом и несовершеннолетними детьми) в компании превышает 50%.
К уведомлению необходимо приложить финансовую отчетность КИК за 2024 год и аудиторское заключение (если аудит обязателен) или документы, подтверждающие освобождение от налогообложения.
Важно! Если прибыль КИК, пересчитанная по курсу ЦБ, превысила 10 млн рублей, доход нужно включить в декларацию 3-НДФЛ. Срок ее подачи также истекает 30 апреля 2025 года.
Последствия нарушения:
штраф за несвоевременную подачу уведомления — от 50 до 500 тыс. рублей (ст. 129.6 НК);
налоговые доначисления и пени за сокрытие доходов.
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