Отчитаться о зарубежных активах нужно до 30 апреля 2025

Физическим лицам, владеющим долей в иностранных компаниях, необходимо до 30 апреля 2025 года включительно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Даже нулевая прибыль или отсутствие операций не освобождают от обязанности отчитаться — нарушение грозит штрафами до 500 тысяч рублей.

Подмосковное налоговое управление напомнило гражданам о скором дедлайне по отчетности о зарубежных активах. Уведомление о КИК обязаны подать все контролирующие лица, соответствующие критериям:

доля участия в иностранной компании превышает 25%;

доля прямого или косвенного участия — более 10%, если совокупная доля семьи (с супругом и несовершеннолетними детьми) в компании превышает 50%.

К уведомлению необходимо приложить финансовую отчетность КИК за 2024 год и аудиторское заключение (если аудит обязателен) или документы, подтверждающие освобождение от налогообложения.

Важно! Если прибыль КИК, пересчитанная по курсу ЦБ, превысила 10 млн рублей, доход нужно включить в декларацию 3-НДФЛ. Срок ее подачи также истекает 30 апреля 2025 года.

Последствия нарушения: