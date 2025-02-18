Уведомления о КИК

Отчитаться о зарубежных активах нужно до 30 апреля 2025

Физическим лицам, владеющим долей в иностранных компаниях, необходимо до 30 апреля 2025 года включительно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Даже нулевая прибыль или отсутствие операций не освобождают от обязанности отчитаться — нарушение грозит штрафами до 500 тысяч рублей.

Подмосковное налоговое управление напомнило гражданам о скором дедлайне по отчетности о зарубежных активах. Уведомление о КИК обязаны подать все контролирующие лица, соответствующие критериям: 

  • доля участия в иностранной компании превышает 25%; 

  • доля прямого или косвенного участия — более 10%, если совокупная доля семьи (с супругом и несовершеннолетними детьми) в компании превышает 50%. 

К уведомлению необходимо приложить финансовую отчетность КИК за 2024 год и аудиторское заключение (если аудит обязателен) или документы, подтверждающие освобождение от налогообложения. 

Важно! Если прибыль КИК, пересчитанная по курсу ЦБ, превысила 10 млн рублей, доход нужно включить в декларацию 3-НДФЛ. Срок ее подачи также истекает 30 апреля 2025 года. 

 Последствия нарушения: 

  • штраф за несвоевременную подачу уведомления — от 50 до 500 тыс. рублей (ст. 129.6 НК); 

  • налоговые доначисления и пени за сокрытие доходов. 

Ольга Ульянова
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