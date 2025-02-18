Кабмин может прогнать с табачного рынка торговцев контрафактом

Власти разрешат торговать табачной продукцией по специальной лицензии. Ее не смогут получить те, кто торговал контрафактом.

Правительство планирует ужесточить правила ведения бизнеса на рынке табака. В частности, запретить торговать табачной продукцией тем, кто уже попадался на обороте контрафакта.

Сейчас в отношении табака установлена обязательная маркировка, в ней участвуют свыше 300 тыс. компаний. Однако в кабмине считают, что этого недостаточно для борьбы с контрафактом, поскольку штрафы за продажу товара без маркировки не перекрывают прибыль от реализации. Об этом пишет «Коммерсант».

К 3 марта Минфин, Минэкономики и другие заинтересованные ведомства должны подготовить новый способ регулирования рынка. Пока что обсуждают два варианта:

Выдавать предпринимателям лицензии по аналогии с разрешениями на продажу алкоголя. Введение нового реестра на базе «алкогольной» ЕГАИС.

С 1 марта 2024 года производители, импортеры и экспортеры табачной продукции должны получать лицензии, но это не касается торговли внутри страны.

К продаже табака могут допустить предпринимателей, которые зарегистрировались в ГИС МТ, если у них нет налоговых долгов, есть склады в собственности или в аренде на срок от года. Также продавцам придется уплатить госпошлину в размере 10 тыс. рублей при розничной торговле, 500 тыс. рублей — при оптовой, 65 тыс. рублей — для кальянных.

Кстати, начали действовать миллионные штрафы за продажу детям табачных изделий.