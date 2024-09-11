Росфинмониторинг будет получать информацию об имуществе россиян без их ведома

Финансовая разведка сможет получать сведения из Росреестра. При этом владельцев не будут уведомлять о предоставлении такой информации. Иначе они попытаются скрыть преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею предоставить Росфинмониторингу сведения об имуществе жителей страны.

Сейчас собственникам сообщают, если кому-либо выдается такая информация. Исключение — если сведения нужны сотрудникам правоохранительных органов по запросу. В этом случае у проверяемых лиц нет времени, чтобы скрыть следы преступления и воздействовать на соучастников. Об этом пишут «Известия».

Финансовой разведке также могут понадобиться данные из Росреестра для оперативно-розыскных мероприятий по разным преступлениям, в том числе связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Поправки помогут Росфинмониторингу эффективнее бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, легализуемых через сделки с недвижимостью», — сказали в Росреестре.

Получив доступ к информации об имуществе россиян, Росфинмониторинг сможет увидеть накопление должностным лицом активов, стоимость которых превышает его официальный доход.