Минфин рассказал, когда на УСН включать в расходы зарплатный НДФЛ

Минфину задали вопрос, как и когда учитывать НДФЛ в расходах при УСН «доходы минус расходы».
В письме от 18.10.2024 № 03-11-11/101104 ведомство ответило, что НДФЛ, удержанный из доходов работников, не может включаться в расходы на УСН.
Но НДФЛ учитывается в расходах в составе начисленных сумм оплаты труда.
Расходы на оплату труда учитываются в момент погашения задолженности путем списания денег с расчетного счета, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в момент такого погашения.
При этом Минфин не пояснил, какой момент погашения задолженности (для расхода в части НДФЛ) имеется в виду – только выплата зарплаты, с которой удержан НДФЛ, или дата перечисления налога на ЕНС, или дата резервирования налога по уведомлению, или дата списания денег в бюджет по сроку уплату.
То есть четкого ответа на интересующий бухгалтеров вопрос Минфин не дал.
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