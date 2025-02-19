Минфин рассказал, когда на УСН включать в расходы зарплатный НДФЛ

Сам НДФЛ, который работодатель удерживает с зарплаты сотрудников, не является расходом при УСН, но зарплата сотрудников, которая включает в себя НДФЛ – это расход.

Минфину задали вопрос, как и когда учитывать НДФЛ в расходах при УСН «доходы минус расходы».

В письме от 18.10.2024 № 03-11-11/101104 ведомство ответило, что НДФЛ, удержанный из доходов работников, не может включаться в расходы на УСН.

Но НДФЛ учитывается в расходах в составе начисленных сумм оплаты труда.

Расходы на оплату труда учитываются в момент погашения задолженности путем списания денег с расчетного счета, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в момент такого погашения.

При этом Минфин не пояснил, какой момент погашения задолженности (для расхода в части НДФЛ) имеется в виду – только выплата зарплаты, с которой удержан НДФЛ, или дата перечисления налога на ЕНС, или дата резервирования налога по уведомлению, или дата списания денег в бюджет по сроку уплату.

То есть четкого ответа на интересующий бухгалтеров вопрос Минфин не дал.