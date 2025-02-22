На адаптацию начинающего специалиста работодатель тратит от 300 до 500 тыс. рублей

Чтобы сократить эти издержки, уже с первого курса студент должен быть погружен в реальную деятельность.

Эксперты II Форума негосударственного образования обсудили, как можно снизить такие издержки. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

Современная система высшего и среднего профессионального образования требует разработки принципиально новых подходов, которые обеспечат его практическую направленность. К такому выводу пришли эксперты Форума, обсуждая роль частных учебных учреждений в подготовке кадров.

По различным оценкам, на подготовку и адаптацию выпускников вузов без опыта для полноценной работы уходит от 300 до 500 тыс. руб.

«Только в связке с работодателем мы можем выпускать на рынок кадры, которые не нужно переучивать. Работодатели должны взаимодействовать с вузами на уровне формирования образовательных программ, только так могут появиться действительно квалифицированные специалисты», — отметила вице-президент Союза директоров СПО России Ольга Приходько.

Отношения между учебными учреждениями и работодателями должны быть удобными и выгодными для обеих сторон. Последние становятся активными участниками академических советов при вузах, инициаторами проектного обучения. Практическая подготовка будущих кадров происходит путем непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

По мнению гендиректора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артема Шадрина, вузы и колледжи должны ориентироваться не только на образовательные, но и на профессиональные стандарты.

Так, с 2018 года некоторые российские колледжи и техникумы начали проводить одновременную государственную итоговую аттестацию и независимую оценку квалификации в рамках единой процедуры. Через несколько лет к тестированию такой модели подключились вузы.

Учебные заведения благодаря подобной коллаборации могут объективно оценить качество реализуемых программ, посмотреть на них глазами работодателей. А работодатели, в свою очередь, сокращают затраты на оценку квалификации кандидатов, доучивание и адаптацию персонала.

Другой тренд — это обращение к опыту, накопленному по части обучения предпринимательству, формирование блока профессиональных компетенций в области создания и ведения бизнеса. Это подчеркнул президент Университета «Синергия» Юрий Рубин.

«Например, наш факультет бизнеса выпускает по 100 человек в год, у которых на 4-м году обучения уже есть реальные стартап-проекты, которые приносят им деньги», — отметил эксперт.