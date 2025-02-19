Под новые санкции ЕС могут попасть 48 физлиц и 35 компаний

В России запретят продавать игровые приставки, джойстики и контроллеры для симуляторов.

Европейские дипломаты готовят 16-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения коснутся 48 физических и 35 юридических лиц.

Санкции подразумевают блокировку активов в Евросоюзе, если такие есть, а также физлицам под ограничениями запретят въезд в страны ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В рамках нового пакета санкций ЕС готовит ввести запрет на импорт из России первичного алюминия, на экспорт в РФ хрома и химикатов, а также запретят проводить техническое обслуживание российских нефтеперерабатывающих и газовых заводов.

Из необычного — под санкции попадут игровые приставки, джойстики и контроллеры для авиасимуляторов. Их будет запрещено продавать, поскольку электроникой пользуются военнослужащие для управления беспилотниками.

Новый пакет санкций утвердят главы МИД стран Евросоюза 24 февраля 2025 года.

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