Отмена декларации по НДФЛ может увеличить число споров с налоговой

ФНС планирует к концу 2025 года отказаться от декларации по НДФЛ. Налоговикам будет проще самим рассчитать налог и направить уведомление, а не тратить ресурсы на помощь налогоплательщикам в заполнении 3-НДФЛ.
Однако при таком подходе могут быть ошибки. Например, из-за неточной информации от других государственных ведомств и учреждений, которые обмениваются сведениями с ФНС. Когда человек самостоятельно заполняет декларацию, он использует все документы для определения налоговой базы. При автоматическом заполнении в ход пойдет только то, что есть у ФНС.
В результате расчет налога может быть неправильным. Особенно остро это коснется тех, кто получает доходы за рубежом. Налоговой понадобится надежный механизм обмена информации с другими странами. Об этом пишут «Известия».
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что цифровизация процесса уплаты налогов не вызывает недовольства у россиян. Их больше волнует методика расчетов и представление разъяснений для сверки, если они не согласны итоговой суммой к уплате.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин считает, что отказ от деклараций снизит административную нагрузку на инспекции, высвободит ресурсы для более эффективного контроля за уплатой налогов. Все это может повысить собираемость платежей и снизить число ошибок, которые допускаются при заполнении декларации.
«С другой стороны, граждане лишаются возможности самостоятельно контролировать расчет налогов, что требует обеспечения прозрачности расчетов и возможности их оспаривания в случае несогласия», — отметил депутат.
Также он добавил, что недоверие к системе скажется на количестве споров и жалоб, они могут вырасти. Например, по транспортному налогу. Он один из самых «конфликтных» сборов, по которому постоянно подают жалобы на неверный расчет.
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Комментарии6
ОСОБЕННО ПРИ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ. КОРОЧЕ МЫ СКОРО ВСЕ ,ВСЕГДА БУДЕМ ДОЛЖНЫ
до тех пор , пока есть случаи, когда суды выносят решение против ФНС в пользу налогоплательщика, доверия к расчетам со стороны ФНС у меня лично нет. почитаешь ведь иное судебное решение, дело, когда ФНС требует, допустим, исключить какие-то расходы из базы, так диву даешься их знанию НК, их же настольной книги. а где, спрашивается, гарантия, что они так же не ошибутся в другом случае, когда будут рассчитывать мой налог за меня в недрах своих кабинетов? не на то ли расчет, что некоторые просто поленятся перепроверять?
@Astrasol, в корень зрите, иначе как же "собираемость" повысить?)))
Для этого это все и затевается
там же недалеко, как на таможне, будут устанавливать свою цену в сомнительных случаях. например, цену проданной недвиги или авто , т.е. ту, которую они посчитают реальнее/правильнее/рыночнее на их взгляд, с нее и насчитают налог...