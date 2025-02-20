Отмена декларации по НДФЛ может увеличить число споров с налоговой

ФНС планирует к концу 2025 года отказаться от декларации по НДФЛ. Налоговикам будет проще самим рассчитать налог и направить уведомление, а не тратить ресурсы на помощь налогоплательщикам в заполнении 3-НДФЛ.

Однако при таком подходе могут быть ошибки. Например, из-за неточной информации от других государственных ведомств и учреждений, которые обмениваются сведениями с ФНС. Когда человек самостоятельно заполняет декларацию, он использует все документы для определения налоговой базы. При автоматическом заполнении в ход пойдет только то, что есть у ФНС.

В результате расчет налога может быть неправильным. Особенно остро это коснется тех, кто получает доходы за рубежом. Налоговой понадобится надежный механизм обмена информации с другими странами. Об этом пишут «Известия».

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что цифровизация процесса уплаты налогов не вызывает недовольства у россиян. Их больше волнует методика расчетов и представление разъяснений для сверки, если они не согласны итоговой суммой к уплате.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин считает, что отказ от деклараций снизит административную нагрузку на инспекции, высвободит ресурсы для более эффективного контроля за уплатой налогов. Все это может повысить собираемость платежей и снизить число ошибок, которые допускаются при заполнении декларации.

«С другой стороны, граждане лишаются возможности самостоятельно контролировать расчет налогов, что требует обеспечения прозрачности расчетов и возможности их оспаривания в случае несогласия», — отметил депутат.

Также он добавил, что недоверие к системе скажется на количестве споров и жалоб, они могут вырасти. Например, по транспортному налогу. Он один из самых «конфликтных» сборов, по которому постоянно подают жалобы на неверный расчет.