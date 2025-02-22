Голикова: нацпроект «Кадры» включает четыре федеральных проекта

Это «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда».

Федеральный проект «Управление рынком труда» подразумевает создание механизмов и инструментов для эффективного вовлечения в занятость.

«Образование для рынка труда» — направлен на создание системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности.

В рамках нацпроекта «Кадры» планируется создать 298 центров карьеры на базе вузов, будет внедрена маршрутизация трудоустройства выпускников как среднего, так и высшего образования.

Федеральный проект «Активные меры содействия занятости» направлен на создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них.

Четвертый федеральный проект «Человек труда» — это продолжение политики повышения престижа рабочих профессий.

Об этом Татьяна Голикова рассказала в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.