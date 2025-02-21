🔢 Как нумеровать трудовые договоры. Опрос

Номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, но можно его ставить.

Об этом сообщает Роструд в письме от 03.02.2025 № ПГ/00337-6-1.

Действующим трудовым законодательством не регламентирована процедура нумерации трудовых договоров.

Работодатель вправе разработать свой порядок нумерации трудовых договоров, закрепив его в локальном нормативном акте.

В частности, работодатель может каждый год вести новую нумерацию с № 1 или продолжать вести уже установленную.

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