Таксисты просят не принимать закон о локализации рабочих машин

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин отправил письмо Владимиру Путину с просьбой не принимать закон, который обяжет таксопарки и самозанятых водителей работать только на автомобилях российской сборки.

Такие требования смогут выполнить только крупные компании, а для сотен тысяч самозанятых они неподъемны, пишет «Коммерсант».

В январе 2024 года Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он затрагивает работу не только такси, но и сервисы краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг). Основная цель документа — увеличить спрос на продукцию отечественных автопроизводителей.

Локализацию предлагают измерять в баллах — как при допуске автомобилей к участию в госзакупках. Кабмин установит минимальный размер требований, а региональные власти будут определять нужный уровень «русификации».

Сейчас таксопарки закупают китайские автомобили, поскольку они наиболее доступные по цене. В центральной части РФ на локальные марки приходится только 20-40% парка машин, на Урале и в Сибири — 30%, а на Дальнем Востоке — не больше 5%.