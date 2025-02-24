НДФЛ

📛 С 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя

До 2025 года проценты по вкладам были основной налоговой базой, к которой можно применять вычеты по НДФЛ. С 2025 года проценты – это другая налоговая база и вычеты по ней не предусмотрены.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/99392.

Вычеты применяются к основной налоговой базе. Проценты — не основная.

Перечень налоговых баз на 2025 год мы разбирали тут.

Смотрите в нашей таблице, к какой налоговой базе теперь относятся проценты по вкладу.

Доход

Налоговая база

Ставка НДФЛ

Право на вычеты

Проценты по вкладу

подпункт 12 пункт 6 статья 210 НК

пункт 1.1 статья 224 НК – 13% и 15% с лимитом 2,4 млн руб.

нет

Иные доходы, в т.ч. зарплата (основная налоговая база)

подпункт 9 пункт 2.1 статья 210 НК

пункт 1 статья 224 НК – 13%, 15%, 18%, 20%, 22% с лимитом 2,4 млн–50 млн руб.

есть

В связи с тем, что с 01.01.2025 налоговая база по доходам в виде процентов по вкладам не относится к основной налоговой базе, применение социального, имущественного вычетов невозможно.

Напомним, что за 2023 и 2024 год с процентов можно получить вычет. Чтобы его оформить, надо сдать 3-НДФЛ. О нюансах такого вычета рассказала ФНС.

Комментарии

2
  • понаехавший Тут

    Я правильно понимаю, что с доходов в виде дивидендов с 2025 года тоже вычеты получить нельзя?

    • бух2007
      Бухгалтер

      Я правильно понимаю, что с доходов в виде дивидендов с 2025 года тоже вычеты получить нельзя?

      по дивидендам и раньше вычета не было