При учете убытков для налога на прибыль первичку надо хранить много лет

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.12.2024 № 03-03-06/2/132584.
Напомним, нет ограничения по количеству лет переноса убытков. Но есть ограничение в 50% от налоговой базы.
Если компания пользуется правом переноса убытков на будущее, она обязана хранить документы, подтверждающие убыток, в течение всего срока уменьшения.
Документы надо хранить даже за те годы, по которым уже была выездная проверка.
Кстати, в РСПП просят отменить 50-процентное ограничение на перенос убытков прошлых лет.
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