При учете убытков для налога на прибыль первичку надо хранить много лет

В общем случае по статье 23 НК первичные документы надо хранить 4 года. Но если компания получала убыток, а потом его учитывает для уменьшения базы по налогу на прибыль, то хранить документы надо столько лет, сколько этот убыток учитывают.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.12.2024 № 03-03-06/2/132584.

Напомним, нет ограничения по количеству лет переноса убытков. Но есть ограничение в 50% от налоговой базы.

Если компания пользуется правом переноса убытков на будущее, она обязана хранить документы, подтверждающие убыток, в течение всего срока уменьшения.

Документы надо хранить даже за те годы, по которым уже была выездная проверка.

Кстати, в РСПП просят отменить 50-процентное ограничение на перенос убытков прошлых лет.