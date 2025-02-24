Сбербанк: задержки зарплаты — причина просрочек по кредитам

Чаще всего клиенты не могут сделать платеж по кредиту из-за задержки зарплаты, а 10% просто забывают о взносах.

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов рассказал, что самой частой причиной просрочек по кредитам стали задержки в выплате зарплаты со стороны работодателей. На это ссылаются почти 27% опрошенных клиентов.

В 10% случаев заемщик мог просто забыть внести платеж, а 8% участников опроса допустили просрочку из-за необходимости купить лекарства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Сбера.

7% признались, что не погашают кредит из-за отсутствия денег, у 5% возникли непредвиденные расходы, а 2% решили потратиться на крупную покупку. 1,5% не смогли внести платежи по кредитам потому, что были в командировке, где не работала связь.