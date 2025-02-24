Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья с детьми должна купить новую

Одно из условий освобождения от НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения для семей с детьми – это приобретение новой квартиры.

Приобрести жилье надо в том же году, когда продано старое, или до 30 апреля следующего года. Основание приобретения жилья должно быть такое:

договор купли-продажи;

договор мены;

договор участия в долевом строительстве;

договор инвестирования долевого строительства;

другой договор, связанный с долевым строительством;

договор об участии в ЖСК.

Если новое жилье получено в собственность по другим основаниям, то условие для освобождения от НДФЛ не соблюдается.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.03.2024 № 03-04-05/25741.

Например, если семья продала старую квартиру и переехала в новую, которую ей подарили, то права на льготу не будет.

Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.