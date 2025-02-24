Залог сельхозземель разрешат только сельскохозяйственным товаропроизводителям

В Госдуме обсудили план законопроектной деятельности комитета по аграрным вопросам на период весенней сессии 2025 года.

Сейчас на рассмотрении комитета 23 законопроекта, из них прорабатываются к принятию в весеннюю сессию 11 законопроектов, принято в первом чтении 6 законопроектов, еще 2 законопроекта планируется принять в первом чтении 25 февраля 2025 года.

Кроме того, идет работа по подготовке новых инициатив, которые планируются к внесению — это 12 законопроектов, касающиеся рыболовства, обращения с пестицидами и агрохимикатами, карантина растений, земельных отношений.

Так, законопроект № 542461-8, принятый в первом чтении, предусматривает усиление механизма принятия решений о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории.

Кроме того, разработают и внесут законопроекты, регулирующие земельные отношения, в том числе в части:

запрета на залог земель сельскохозяйственного назначения лицами, не являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями;

установления начальной цены сельхозучастка, изымаемого в результате его использования с нарушениями или неиспользования по целевому назначению, в размере его кадастровой стоимости;

регламентации сроков проведения полевых работ и расширения перечня результатов сельскохозяйственного производства, на которые собственник участка имеет право собственности;

установления особенностей оборота долей в праве общей собственности на участки из земель сельскохозяйственного назначения;

проведения обследований земель сельскохозяйственного назначения только подведомственными Минсельхозу учреждениями и независимо от источников финансирования.

Об этом сообщает сайт Госдумы.