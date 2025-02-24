❌ Госконтракт не может быть в устной форме

Минфин разъяснил правила заключения контрактов с единственным поставщиком: заказчики могут оформлять такие сделки в простой письменной форме, минуя часть требований закона 44-ФЗ.

В ответ на обращение участников контрактной системы Минфин опубликовал письмо от 12.02.2025 № 24-06-09/12540, где детализировал порядок работы с единственным поставщиком. Анонс этого документа был дан нами 20.02.2025.

Согласно разъяснениям, заказчики вправе не применять ряд норм закона №44-ФЗ при заключении контрактов по упрощенным схемам, включая закупки у монополистов или в чрезвычайных ситуациях:

1. Простая письменная форма сделок – контракты можно оформлять без детального соблюдения ст. 34 закона 44-ФЗ, включая электронный формат. Достаточно подписи сторон или использования технических средств, идентифицирующих участников.

2. Авансовые отчеты как подтверждение контракта – расходы подотчетных лиц, оформленные авансовым отчетом с приложением чеков, квитанций и иных документов, приравниваются к заключенному контракту. Это упростит мелкие закупки для госучреждений.