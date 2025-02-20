Минфин: кассовые и товарные чеки могут являться контрактами. Устной формы быть не может

Минфин в информационном письме (его реквизиты пока не приводятся) разъяснил вопросы заключения контракта в письменной форме по закону 44-ФЗ.

На сайте Минфина сказано, что документ содержит позицию Министерства о форме заключения контракта, в том числе в отдельных случаях закупок у единственного поставщика. Вот его основные тезисы:

1. Контракт — это договор, заключенный в письменной форме. При этом в отдельных случаях закупок у единственного поставщика контракт может быть заключен в простой письменной форме в соответствии с ГК РФ.

Таким образом устная форма контракта исключена.

2. Кассовые и товарные чеки в случае розничной купли-продажи при закупке у единственного поставщика являются контрактами в простой письменной форме. Они должны содержать идентификационный код закупки, который заказчик указывает самостоятельно.

3. Заказчик может закупать через подотчетное лицо путем выдачи ему наличных на расходы в рамках деятельности заказчика.

В этом случае приложенный к авансовому отчету подотчетного лица документ, подтверждающий совершенные им соответствующие расходы, тоже является контрактом, заключенным в простой письменной форме.