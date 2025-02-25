С 2025 года при смене адреса уменьшения ставки по УСН не будет

Если по новому месту нахождения организации или месту жительства ИП ставка налога по УСН меньше, чем была по прежнему месту, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в субъекте РФ по предыдущему адресу.
Новый порядок уплаты УСН при смене места нахождения организации, места жительства ИП распространяется на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года, уточнили в УФНС.
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