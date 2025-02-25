С 2025 года при смене адреса уменьшения ставки по УСН не будет

Переезд бизнеса в другой регион с низкими ставками по УСН с 2025 года не позволит сэкономить на налогах.

Если по новому месту нахождения организации или месту жительства ИП ставка налога по УСН меньше, чем была по прежнему месту, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в субъекте РФ по предыдущему адресу.

Новый порядок уплаты УСН при смене места нахождения организации, места жительства ИП распространяется на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года, уточнили в УФНС.