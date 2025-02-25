Росреестр: мошенники рассылают фейковые ссылки на оплату госпошлины

Злоумышленники предлагают оплатить пошлину за регистрацию недвижимости, причем даже тем, кто не обращался в Росреестр.

Мошенники начали представляться специалистами Росреестра и присылать ссылки на оплату пошлины за регистрационные действия.

Причем такие сообщения могут получить даже те, кто не общался в ведомство за услугами. Если перейти по указанной ссылке, можно передать личную информацию злоумышленникам, а также получить компьютерный вирус.

«Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и, тем более, направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — сказал заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.

Всю информацию о начисленных госпошлинах можно узнать на портале Госуслуги. Если есть сомнения, то ведомство рекомендует связаться с Росреестром на единому справочному номеру или направить обращение через официальный сайт.