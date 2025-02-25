Служебную квартиру можно признать амортизируемым имуществом

Минфин выпустил письмо от 24.12.2024 № 03-03-06/1/130646, по которому компания может признать амортизируемым имуществом квартиры, где проживают сотрудники.

Если персоналу предоставить квартиру предприятия, то это будет считаться использованием имущества в производственных целях. Также в п. 2 ст. 256 НК есть полный список имущества, которое не подлежит амортизации. И в нем нет объектов жилого фонда.

«В случае если имущество (служебная квартира) используется в производственной деятельности для проживания в ней работников, то, по мнению Департамента, такое имущество является амортизируемым. Суммы начисленной амортизации учитываются для целей налогообложения прибыли организаций», — сказано в письме Минфина.

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