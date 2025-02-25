НДФЛ

Минфин уточнил нюансы с наличием НДФЛ при перекредитовании жилья

Физические лица, рефинансировавшие ипотечные кредиты через банки или кредитные организации, не платят НДФЛ с материальной выгоды.

Согласно письму от 24.01.2025 № 03-04-09/6534, материальная выгода от экономии на процентах по таким займам освобождается от НДФЛ если: 

  • кредитный договор заключен до 31.12.2024 включительно; 

  • цель займа — строительство или покупка жилья, земельного участка под ИЖС в России; 

  • заем предоставлен именно банком или иной кредитной организацией с лицензией ЦБ

  • налогоплательщик имеет подтвержденное налоговым органом право имущественный вычет. 

Соответствующие изменения в НК внесены законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ.

То есть нет НДФЛ, если перекредитование до 2025 года было именно от банка или иной кредитной организации. Но если от организации с другим статусом — будет НДФЛ.

Ранее мы писали, что с 2025 года меняется норма про НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах по займу.

Ольга Ульянова
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