👎 Из-за новых кодов ОКПД медицинские протезы могут лишиться льготы по НДС

Есть перечень медицинских товаров, которые не облагаются НДС. В частности, там есть протезы. Но недавно на них поменяли коды ОКПД2, и новых кодов в льготном перечне нет. Протезы все те же, но право на НДС-льготу по ним теперь под вопросом.

В проблеме разбирался Минфин в письме от 27.12.2024 № 03-07-07/132401.

Перечень медтоваров, освобожденных от НДС, утвержден постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042.

В этом перечне приведены наименования товаров в разрезе кодов ОКПД. Там есть код 32.50.23.111 – функциональные узлы.

Однако приказом Росстандарта от 20.11.2024 № 1707-ст этот код исключен из ОКПД2, и вместо него внесены новые: 32.50.23.130, 32.50.23.131 и т. д. Новые коды детализируют функциональные узлы в зависимости от степени утраты верхних или нижних конечностей (протезы кисти, стопы и т. д.).

Данный приказ действует с 01.01.2025, но до сих он так и не опубликован.

Компания как ввозила эти протезы, так и ввозит. Но теперь непонятно, что с НДС. Есть ли льгота?

Минфин сообщил, что условий для НДС льготы два: наличие регистрационного удостоверения и код в перечне.

При этом в компетенцию Минфина не входит определение принадлежности товаров к тому или иному виду медицинских изделий. По этому вопросу компании посоветовали обратиться в Минздрав.

Таким образом, Минфин не дал четкого ответа, будет ли льгота по НДС по новым кодам из неопубликованного приказа Росстандарта.

О том, что надо ориентироваться на коды ОКПД2, ТН ВЭД ЕАЭС из постановления № 1042 и на регудостоверение, Минфин также сообщает в письме от 12.112024 № 03-07-07/111653.

Ранее ФНС поясняла, что разные названия в регудостоверении и УПД (перестановка слов, добавление артикула и т. д.) не помешает льготе по НДС.