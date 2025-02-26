Минфин снова высказался об исчислении НДС по отдельным составляющим договорной цены

Отвечая на запрос, в письме от 20.01.2025 № 03-07-11/3601 Минфин отказался дать конкретные разъяснения по вопросу учета НДС в сметной документации госзакупок. Он сослался на то, что НК не регулирует порядок заполнения смет, а экспертиза договоров и хозяйственных ситуаций не входит в компетенцию министерства.
Ключевой момент письма — напоминание о том, что НДС при выполнении строительных работ по госконтрактам рассчитывается исходя из общей договорной цены, а не отдельных составляющих. Это означает, что подрядчики не могут выделять налог по конкретным статьям затрат, например, на закупку медоборудования или пандусов.
Минфин подчеркнул, что рыночная цена работ определяется по правилам ст. 105.3 НК — учитываются сделки между независимыми сторонами.
Однако письмо носит лишь рекомендательный характер и не препятствует компаниям трактовать закон иначе.
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