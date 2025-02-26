Инструкция от эксперта: как в 1С вести учет НДС при УСН

Настройте работу с НДС на УСН в 1С:Предприятие 8.3, чтобы учет был без ошибок.

НДС является одним из сложных и контролируемых налогов. Многие ошибаются в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу, пытаются «оптимизировать» НДС и получают огромные штрафы от налоговиков. На бесплатном вебинаре «Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3» разберемся, как работать в 1С с НДС упрощенцам, а также как сформировать декларацию по НДС. Он состоится 27 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка параметров налоговой учетной политики при работе с НДС на УСН в программе 1С:Предприятие 8.3. Входной НДС при УСН при приобретении товаров (работ, услуг). Продажа товаров (работ, услуг) с НДС и выписка счетов фактур в 1С. Ведение Книги покупок и Книги продаж в 1С. Заполнение декларации по НДС.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 11:00 мск!