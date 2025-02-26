Инструкция от эксперта: как в 1С вести учет НДС при УСН

НДС является одним из сложных и контролируемых налогов. Многие ошибаются в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу, пытаются «оптимизировать» НДС и получают огромные штрафы от налоговиков. На бесплатном вебинаре «Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3» разберемся, как работать в 1С с НДС упрощенцам, а также как сформировать декларацию по НДС. Он состоится 27 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Настройка параметров налоговой учетной политики при работе с НДС на УСН в программе 1С:Предприятие 8.3.
Входной НДС при УСН при приобретении товаров (работ, услуг).
Продажа товаров (работ, услуг) с НДС и выписка счетов фактур в 1С.
Ведение Книги покупок и Книги продаж в 1С.
Заполнение декларации по НДС.
Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».
Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 11:00 мск!
Начать дискуссию