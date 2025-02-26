В 2024 налоговые поступления выросли на 9,5 трлн рублей

Больше всего казна получила от уплаты НДПИ, НДС и НДФЛ.

За 2024 год ФНС перевела в бюджетную систему 56,3 трлн рублей, что на 20,3% больше, чем в 2023 году.

Рост в абсолютном выражении составил 9,5 трлн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФНС.

В консолидированный бюджет поступило 43,5 трлн рублей, в федеральный — 24 трлн, а в региональные — 18,7 трлн.

Без учета нефтегазовых доходов от уплаты налогов за экспорт нефти, газа и углеводородного сырья в бюджет поступило 32,8 трлн рублей, что на 15,8% больше, чем в 2023 году.

Поступления НДПИ увеличились на 27,9% — до 12,6 трлн рублей. Налог на прибыль прибавил 1,6% и составил 8,1 трлн. Собираемость по НДС выросла на 21,6%, до 8,7 трлн, а поступления от НДФЛ стали на 28,1% больше. Всего физлица уплатили с доходов 8,4 трлн рублей.

Меньше денег консолидированный бюджет получил от акцизов по товарам, которые производили на территории РФ. Результат — минус 1,1 трлн рублей, тогда как в 2023 году показатель был минус 700 млрд. Из-за роста возмещения акциза на нефть поступления в федеральный бюджет составили минус 2,4 трлн рублей акцизов. В 2023 году — минус 1,9 трлн.

На обязательное социальное страхование бизнес перевел в 2024 году 12,8 трлн рублей или на 20,9% больше, чем в 2023 году.