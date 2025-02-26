ФНС не всегда может начислить налог по сведениям от Росреестра

Если в ЕГРН не указаны доли собственников в виде простой правильной дроби, земельный налог не может быть исчислен. Это касается участков садоводов (СНТ) и огородников.

Письмо ФНС от 24.02.2025 № КВ-4-21/1841@ касается налогообложения земельных участков общего назначения садоводческих и огороднических объединений и зарегистрированных в общей долевой собственности без указания размера доли в виде простой правильной дроби.

Согласно данным Росреестра, права на такие участки могут фиксироваться в ЕГРН записью «доля в праве пропорциональна общей площади участка». То есть без конкретного дробного значения — например, 1/2 или 1/3. Это создает сложности при расчете земельного налога, так как НК требует учитывать размер доли собственника.

ФНС указала, что при отсутствии в реестре точных данных о долях в виде простой правильной дроби налоговые органы не вправе самостоятельно рассчитывать или пересчитывать (переводить) доли. Ссылаясь на прецеденты с землями сельхозначения, служба подчеркнула: если Росреестр не предоставляет четких сведений, оснований для начисления налога нет.

Данная позиция согласована с Минфином (письмо от 19.02.2025 № 03-05-04-03/15607).

Пока доли в праве собственности не зафиксированы в ЕГРН в корректном формате, налог на такие участки не будет исчисляться. Однако это не отменяет обязанность уплаты налога в будущем, если данные уточнят.