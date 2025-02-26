Даже доход от подаренных или унаследованных ценных бумаг для НДФЛ можно уменьшить на расходы

Как следует из письма от 10.01.2025 № 03-04-05/448, финансовый результат по операциям с такими ценными бумагами рассчитывается по принципу «доходы минус расходы», где учитываются документально подтвержденные затраты дарителя или наследодателя на приобретение этих активов. Но при условии, что при самом получении ценных бумаг в дар или по наследству НДФЛ не взимается.

В случае получения дарителем (наследодателем) ценных бумаг при ликвидации иностранной компании, такие доходы могут быть освобождены от налогообложения (п. 60 ст. 217 НК). Потом при реализации или погашении этих бумаг наследник может учесть сумму, равную их стоимости по данным учета ликвидируемой иностранной организации, но не выше рыночной стоимости, на дату получения их дарителем (наследодателем).