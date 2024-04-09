❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно

Председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир, а управляющая компания платит ему вознаграждение за счет средств жильцов. И на это вознаграждение УК начисляет взносы.

Такое мнение неоднократно высказывал Минфин. С этого года норму про взносы четко прописали в НК.

Но если отношения трудовые, то как их оформить? Где трудовой договор? Как старшему по дому пойти в отпуск, кто и как будет оплачивать ему больничный?

Эти вопросы поступили в Минфин. Ведомство в письме от 01.02.2024 № 03-15-03/8069 сообщает, что вопросы – не по адресу. За трудовые дела отвечает Минтруд. Вот его и надо спрашивать.

Ранее Минфин объяснял страховые взносы заботой о будущей пенсии домовых активистов. А если председатель МКД уже пенсионер, то у него будет прибавка к пенсии.