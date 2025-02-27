⏳ Какие налоги надо уплатить до 28 февраля

Уплатить до 28.02.2025 включительно надо:
ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за январь 2025;
второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, за 1 квартал 2025;
страховые взносы за январь 2025;
НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025;
1/3 НДС за 4 квартал 2024;
налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за 2024 год;
НДПИ за январь 2025;
НПД за январь 2025;
акцизы за январь 2025.
Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.
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