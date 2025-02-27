Налоги, взносы, пошлины

⏳ Какие налоги надо уплатить до 28 февраля

28 февраля – очередной крайний срок уплаты налогов. В том числе тех, по которым сдано ЕНП-уведомление по сроку 25.02.

Уплатить до 28.02.2025 включительно надо:

  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за январь 2025;

  • второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, за 1 квартал 2025;

  • страховые взносы за январь 2025;

  • НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025;

  • 1/3 НДС за 4 квартал 2024;

  • налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за 2024 год;

  • НДПИ за январь 2025;

  • НПД за январь 2025;

  • акцизы за январь 2025.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.

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