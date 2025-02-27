⏳ Какие налоги надо уплатить до 28 февраля

28 февраля – очередной крайний срок уплаты налогов. В том числе тех, по которым сдано ЕНП-уведомление по сроку 25.02.

Уплатить до 28.02.2025 включительно надо:

ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за январь 2025;

второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, за 1 квартал 2025;

страховые взносы за январь 2025;

НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025;

1/3 НДС за 4 квартал 2024;

налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за 2024 год;

НДПИ за январь 2025;

НПД за январь 2025;

акцизы за январь 2025.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.