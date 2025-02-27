Инструкция: как обмениваться электронными накладными в грузоперевозках

Для работы с ЭТрН нужно сделать квалифицированную электронную подпись и заключить договор с оператором ЭПД.

Сейчас перевозчики, отправители и получатели грузов могут применять электронные транспортные накладные (ЭТрН) в добровольном порядке. Не исключено, что это станет обязательным в течение нескольких лет.

Схемы обмена электронными накладными могут быть разными в зависимости от особенностей бизнеса. Основная схема такая: сначала отправитель груза оформляет ЭТрН в учетной системе, заполняет и подписывает свои разделы квалифицированной электронной подписью (КЭП), передает документ через оператора ЭПД в государственную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Затем провайдер отправляет ЭТрН перевозчику и грузополучателю. Водитель подтверждает прием груза, на планшете или смартфоне подписывает документ своей простой электронной подписью. Компания-перевозчик применяет для этого КЭП.

После чего получатель груза подтверждает доставку, заполняет свой раздел накладной и заверяет его КЭП. Водитель также ставит отметку о передаче груза, а транспортная компания ставит на титульном листе электронную подпись и завершает цикл документооборота.

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