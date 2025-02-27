ФНС: налог на профессиональный доход будут платить 18 млн человек

Сейчас работают 12,17 млн самозанятых, однако с 2025 года темпы их регистрации начнут снижаться. Если раньше каждый год появлялось по 3 млн новых плательщиков НПД, то теперь их будет около 2 млн.

К 2029 году ФНС планирует, что число зарегистрированных самозанятых составит 18 млн человек.

По данным ведомства, на 1 января 2025 года в стране работает 12,17 млн самозанятых. К 2026 году их будет 14,49 млн, а к началу 2027 года — 16,67 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз ФНС.

Темпы регистрации самозанятых начнут замедляться уже с 2025 года. Если в 2022-2024 годах в среднем появлялось 3 млн новых плательщиков НПД в год, то в 2025-2026 годах ФНС ожидает, что их будет около 2 млн.

В последний год действия эксперимента статус самозанятых получат только 180 тыс. человек. Он закончится в 2028 году.

Недавно мы писали, что Предприниматели предложили продлить режим для самозанятых и увеличить для них лимиты по доходам до 3,6 млн рублей.